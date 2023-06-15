СБУ затримала ще двох колаборантів з херсонської колонії №90: один з них встиг мобілізуватися в Нацгвардію (ФОТО)

Служба безпеки України та поліція затримали ще двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області. Як ідеться у повідомленні спецслужби, один із них навіть мобілізувався до лав Національної гвардії.

За даними слідства, колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу захопленої Північної виправної колонії №90, де їх призначили "молодшими інспекторами".

"У цій установі рашисти масово тримали викрадених місцевих жителів, насамперед учасників руху опору в регіоні. Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагались переховуватись від правосуддя. Згодом один із фігурантів переїхав до батьків до Южноукраїнська Миколаївської області, де мобілізувався до однієї з військових частин Нацгвардії.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих було виявлено "посвідчення" окупаційного органу РФ та фінансові відомості про отримання "зарплати" в російських рублях.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах на окупованій території). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Зазначимо, що в минулі місяці правоохоронці регулярно звітували про затримання функціонерів виправної колонії №90 під час російської окупації, які залишися на підконтрольній Україні території після звільнення облцентру. Деякі з них вже встигли отримали судові вироки з тюремним покаранням. Зокрема, у травні було засуджено до восьми років ув'язнення одного з охоронців закладу.