СБУ задержала еще двух коллаборантов из херсонской колонии №90: один из них успел мобилизоваться в Нацгвардию (ФОТО)

Служба безопасности Украины и полиция задержали еще двух коллаборантов, пытавшихся избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области. Как говорится в сообщении спецслужбы, один из них даже мобилизовался в ряды Национальной гвардии.

По данным следствия, коллаборантами оказались двое бывших работников мебельного комбината в Херсоне. В период оккупации города они добровольно пошли на работу захваченной Северной исправительной колонии №90, где они были назначены "младшими инспекторами".

"В этом учреждении рашисты массово держали похищенных местных жителей, прежде всего участников сопротивления в регионе. Задачей обоих коллаборантов было охранять тюремные камеры, в которых удерживали пострадавших", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время освобождения Херсона злоумышленники выехали в соседний поселок, где пытались скрываться от правосудия. Впоследствии один из фигурантов переехал к родителям в Южноукраинск Николаевской области, где мобилизовался в одну из воинских частей Нацгвардии.

В ходе обысков по местам жительства задержанных были обнаружены "удостоверения" оккупационного органа РФ и финансовые сведения о получении "зарплаты" в российских рублях.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в незаконных судебных или правоохранительных органах на оккупированной территории). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что в прошлые месяцы правоохранители регулярно отчитывались о задержании функционеров исправительной колонии №90 во время российской оккупации, которые остались на подконтрольной Украине территории после освобождения облцентра в ноября. Некоторые из них уже успели получить судебные приговоры с тюремным наказанием. В частности, в мае был приговорен к восьми годам заключения один из охранников заведения.