СБУ сообщила о подозрении главе ФСИН России: что ему инкриминируют в Украине

Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области заочно сообщило о подозрении в действиях с целью свержения конституционного строя и захвата власти в Украине директору Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-полковнику Аркадию Гостеву.

Как говорится в сообщении СБУ, тот по указанию Кремля создал на временно оккупированной территории сеть российских тюрем под видом "исправительных" и "лечебно-исправительных" учреждений.

"Соответствующее решение Москвы было закреплено распоряжением №97-р за подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина. По данным следствия, созданные агрессором тюремные объекты рашисты используют как "концлагеря" и пыточные, в которые заключают жителей временно захваченных регионов Украины", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что в оккупационных застенках к людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировкой "расстрелов". При этом именно Гостев отвечает за назначение руководителей оккупационных тюрем и определяет режим их деятельности в составе захватнических органов РФ.

"Таким образом, он лично организует и контролирует участие своих "подчиненных" в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления во временно оккупированных регионах Украины", - отмечается в сообщении.

Как уточняют в областной прокуратуре, в ведение Гостева вошли учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, расположенные в Херсоне, Старой Збурьевке, Дарьевке, Голой Пристани и селе Центральное Николаевской области (Россией считается частью "Херсонской области РФ"), что привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий на временно оккупированной территории в интересах оккупационной администрации РФ.

Руководителю российского ведомства инкриминируют часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

Отметим, что ранее к уголовной ответственности были привлечены руководство и работники учреждений лишения свободы в Херсонской области, включая начальника и прочих работников Северной исправительной колонии №90 в Херсоне (один из них даже успел мобилизоваться в Нацгвардию Украины); руководителя, его заместителя и работников Херсонского следственного изолятора; оккупационного начальника и инспекторов Дарьевской колонии №10.