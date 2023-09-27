Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300

Национальное собрание Болгарии одобрило дополнительную военную помощь Украине в виде ракет типа 5В55Р для зенитных систем С-300 производства российского концерна "Алмаз-Антей", которые сама балканская страна использовать не может ввиду их неисправности и невозможности отремонтировать.

Как передают БНТ и The Sofia Globe, решение было принято на закрытой части заседания после публичных дебатов и выступления министра обороны Тодора Тагарева, главнокомандующего болгарской армией Эмиля Ефтимова и заместителя командующего ВВС Петьо Мирчева. Количество же передаваемых ракет так и осталось неразглашенным.

Инициаторами решения, включающего также передачу Украине также патронов калибра 5,45 мм из запасов болгарской армии, выступили "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил", "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" и "Движение за права и свободы".

В то же время против предоставления ракет выступили фракции "Возрождение", Болгарской социалистической партии и "Есть такой народ". При этом депутаты от БСП, выслушав ответы главы Минобороны, покинули зал.

Эта политсила, в частности, заявила об опасениях, что вслед за неисправными ракетами Болгария вскоре передаст и сами ЗРК С-300 под предлогом якобы их отсутствия для использования уже переданных ракет.

По мнению социалистов, решение является "национальным предательством" и представляет угрозу национальной безопасности Болгарии. В свою очередь, представитель ультраправого и считающегося пророссийским "Возрождения" заявил о большом опасении, что Болгария подарит Украине почти все ракеты.

В свою очередь, в Федеральной службе России по военно-техническому сотрудничеству заявили, что передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, без получения предварительного письменного согласия РФ недопустима, и призвали болгарскую сторону отменить принятое решение.

Напомним при этом, что 15 ноября 2022 года, как выяснило польское следствие, именно ракета типа 5В55 из системы С-300 в ходе отражения Украиной ракетной атаки на Львовскую область по непонятным причинам не самоликвидировалась в нужный момент и упала на территории села Пшеводув Люблинского воеводства, убив двух местных жителей.