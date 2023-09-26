Польское следствие подтвердило запуск из Украины ракеты, убившей год назад двух жителей приграничья - СМИ

Польское следствие по делу о падении ракеты в селе Пшеводув Грубешевского повята Люблинского воеводства в ходе российской атаки по Львовской области 15 ноября 2022 года пришло к выводу, что она была запущена из Украины, сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что заключение подготовлено на основе множества источников, на основе комплексных, но засекреченных данных национальных служб, и в целом подтверждено Военным технологическим институтом вооружения, специалисты которого участвовали в выявлении следов взрыва.

В итоге установлено, что причиной его послужила противоракета С-300 типа 5В55 российского производства, и польская прокуратура имеет данные о том, из какого именно места Украины она была запущена системой ПВО. Официально же данные пока не оглашаются.

"Действительно, мы получили заключение, но в силу его конфиденциального характера не разглашаем его содержание. На нынешнем этапе следствия доказательственная деятельность в [нашей] стране исчерпана. Мы отправили заявку на юридическую помощь в Украину и ждем ответа", – отметил спикер Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.

Как напоминает издание, одним из объектов массированной ракетной атаки 15 ноября стала угольная электростанция во Львовской области, при этом ходе ее отражения украинская система ПВО запускала противоракеты парами: в данном случае одна из ракет поразила цель, а другая продолжила полет "впустую". В результате погибли двое польских селян возрастом 59 и 60 лет.

В то же время источники СМИ пояснили, что в ситуации, когда ракета находится на определенной высоте, имеющиеся в ней механизмы должны вызвать ее самоуничтожение, однако в данном случае этого не произошло по неизвестной причине.

Также отмечается, что дальность такой ракеты составляет от 75 км до 90 км, и соответственно она не могла быть запущена из России, равно как и из Беларуси, до которой от места падения минимум 150 км. Более того, российские батареи, находившиеся в Беларуси, как выяснила от источников Rzeczpospolita, ракет такого типа не имели.

Издание напоминает, что украинская сторона 18 ноября завляла, что украинские эксперты уже работают на месте трагедии; однако решением прокуратуры доступ к месту происшествия им был заблокирован, потому они в действительности могли лишь увидеть остатки ракеты и воронку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина выступает за совместное и максимально подробное расследование этого инцидента, ожидает от Польши информации, на основании которой сделан окончательный вывод, что это украинская ракета ПВО, и при этом готова "предоставить партнерам доказательства российского следа".

Тем не менее совместная следственная группа, которая позволила бы осуществлять свободный обмен материалами между прокуратурами обеих стран, так и не была создана. Как пишет польское издание, украинская сторона в итоге никаких материалов по этому инциденту Польше так и не предоставила.