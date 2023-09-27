Парламент Болгарії схвалив передачу Україні несправних ракет для ЗРК С-300

Національні збори Болгарії схвалили додаткову військову допомогу Україні у вигляді ракет типу 5В55Р для зенітних систем С-300 виробництва російського концерну "Алмаз-Антей", які сама балканська країна використовувати не може через їхню несправність та неможливість відремонтувати.

Як передають БНТ та The Sofia Globe, рішення було прийнято на закритій частині засідання після публічних дебатів і виступу міністра оборони Тодора Тагарева, головнокомандувача болгарської армії Еміля Єфтімова та заступника командувача ВПС Петьо Мірчева. Кількість ракет, що передаються, так і залишилася нерозголошеною.

Ініціаторами рішення, що включає також передачу Україні також набоїв калібру 5,45 мм із запасів болгарської армії, виступили "Громадяни за європейський розвиток Болгарії - Союз демократичних сил", "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" та "Рух за права та свободи".

Водночас проти надання ракет виступили фракції "Відродження", Болгарської соціалістичної партії та "Є такий народ". При цьому депутати від БСП, вислухавши відповіді голови Міноборони, залишили залу.

Ця політсила, зокрема, заявила про побоювання, що слідом за несправними ракетами Болгарія незабаром передасть і самі ЗРК С-300 під приводом нібито їхньої відсутності для використання вже переданих ракет.

На думку соціалістів, рішення є "національною зрадою" і становить загрозу національній безпеці Болгарії. У свою чергу, представник ультраправого "Відродження", що вважається проросійським, заявив про велике побоювання, що Болгарія подарує Україні майже всі ракети.

У свою чергу, у Федеральній службі Росії з військово-технічного співробітництва заявили, що передача третій стороні озброєння та військової техніки, отриманих в результаті двостороннього військово-технічного співробітництва, без отримання попередньої письмової згоди РФ є неприпустимою, і закликали болгарську сторону скасувати прийняте рішення.

Нагадаємо при цьому, що 15 листопада 2022 року, як з'ясувало польське слідство, саме ракета типу 5В55 із системи С-300 під час відбиття Україною ракетної атаки на Львівську область з незрозумілих причин не самоліквідувалася в потрібний момент і впала на території села Пшеводув Люблінського воєводства, вбивши двох місцевих мешканців.