Парламент Болгарии преодолел вето на соглашение о поставке 100 БТР Украине

Народное собрание Болгарии 8 декабря преодолело вето президента Румена Радева на соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о поставке Болгарией старых бронетранспортеров в Украину, ратифицированное парламентом в ноябре. Как передает The Sofia Globe, предложение об отмене вето было принято 161 голосом за при 55 против.

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Ранее на этой неделе Радев ветировал ратификацию соглашения, заявив, что депутаты не рассмотрели должным образом альтернативные варианты использования техники. По мнению болгарского президента, она могла быть использована пограничной полицией или пожарным управлением МВД.

Конституция Болгарии дает главе государства ограниченное право вето, позволяя президенту лишь возвращать законопроекты в парламент для дальнейшего обсуждения. Народное собрание, в свою очередь, может отменить вето простым большинством голосов или принять его и пересмотреть статьи, послужившие причиной блокирования законодательного акта президентом.

С момента вступления в должность в январе 2017 года Радев широко использовал свои полномочия: это было уже 34-е его вето. Болгарский парламент преодолевал вето во всех случаях, кроме пяти: в четырех случаях депутаты согласились с позицией главы государства, а в одном правительственная коалиция не смогла собрать достаточно голосов.

При этом решение Радева по БТР для Украины вызвало резкое осуждение со стороны парламентских групп, поддерживающих нынешнее правительство Николая Денкова. Сам президент, напомним, неоднократно выступал против военной помощи Болгарии Украине, заявляя, что отправка ей советской техники уменьшит собственную обороноспособность Болгарии и рискует вовлечь ее в войну.

Соглашение предусматривает поставку 100 БТР с имеющимся вооружением и запчастями. Передаваемые машины были закуплены в 1980-х годах тогдашним коммунистическим режимом Болгарии и десятилетиями находились на консервации. Это будет первой поставкой балканской страной тяжелой военной техники Украине.