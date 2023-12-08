Парламент Болгарії подолав вето на угоду про постачання 100 БТР Україні

Народні збори Болгарії 8 грудня подолали вето президента Румена Радева на угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про постачання Болгарією старих бронетранспортерів до України, ратифіковану парламентом у листопаді. Як передає The Sofia Globe, пропозиція про відміну вето була прийнята 161 голосом за при 55 голосах проти.

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Раніше цього тижня Радєв наклав вето на ратифікацію угоди, заявивши, що депутати не розглянули належним чином альтернативні варіанти використання техніки. На думку болгарського президента, вона могла бути використана прикордонною поліцією чи пожежним управлінням МВС.

Конституція Болгарії дає главі держави обмежене право вето, дозволяючи президентові лиш повертати законопроекти до парламенту для подальшого обговорення. Народні збори, у свою чергу, можуть скасувати вето простою більшістю голосів або прийняти його і переглянути статті, які спричинили блокування законодавчого акта президентом.

З моменту вступу на посаду в січні 2017 року Радев широко використав свої повноваження: це було вже 34-е його вето. Болгарський парламент долав вето у всіх випадках, крім п'яти: у чотирьох депутати погодилися з позицією глави держави, а в одному урядова коаліція не змогла зібрати достатньо голосів.

При цьому рішення Радева щодо БТР для України викликало різке засудження з боку парламентських груп, які підтримують нинішній уряд Ніколая Денкова. Сам президент, нагадаємо, неодноразово виступав проти військової допомоги Болгарії Україні, заявляючи, що відправлення їй радянської техніки зменшить власну обороноздатність Болгарії та створює ризик залучення її у війну.

Угода ж передбачає постачання 100 БТР з наявним озброєнням та запчастинами. Машини, що передаються, були закуплені в 1980-х роках тодішнім комуністичним режимом Болгарії і десятиліттями знаходилися на консервації. Це буде першою передачею балканською країною важкої військової техніки Україні.