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Президент Болгарии ветировал предоставление Украине 100 бронетранспортеров
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на уже ратифицированное соглашение о безвозмездных поставках Украине подержанных 100 бронетранспортеров. Документ возвращен в парламент для повторного обсуждения.
Об этом пишет болгарское издание Nova.bg.
Радев заявил, что депутаты недостаточно ознакомились с конкретными параметрами соглашения и не могут объективно оценить, действительно ли эти БТРы больше не нужны самой Болгарии. К примеру, для борьбы со стихийными бедствиями и охраны границы.
"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом", – заявил президент.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Заметим, что парламент Болгарии на заседании 22 ноября ратифицировал соглашение между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины о предоставлении Украине списанной бронетехники. Соответствующее соглашение между болгарским и украинским министерствами было подписано в Софии 8 августа и в Киеве 13 ноября.
Планировалось, что техника будет передана Украине не из складов армии, а из складов МВД. При этом экспертные заключения Минобороны и МВД страны свидетельствовали о том, что все оружие им не нужно.
Помощь Украине от Болгарии
Болгария, которая является членом ЕС и НАТО, имеет на складах большое количество оружия советского образца, которое нужно Украине.
Тем не менее, Болгария исторически и культурно очень близка к Москве и глубоко разделена на вопрос о предоставлении помощи Украине.
Болгария направила Киеву лишь один пакет военной помощи, который содержал преимущественно бронежилеты и шлемы.
Также национальное собрание Болгарии одобрило дополнительную военную помощь Украине в виде ракет типа 5В55Р для зенитных систем С-300 производства российского концерна "Алмаз-Антей", которые сама балканская страна использовать не может из-за их неисправности и невозможности отремонтировать.
Источник фото: ua.depositphotos.com