Президент Болгарії ветував надання Україні 100 бронетранспортерів

Президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на вже ратифіковану угоду про безоплатне постачання Україні вживаних 100 бронетранспортерів. Документ повернуто до парламенту для повторного обговорення.

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Про це пише болгарське видання Nova.bg.

Радєв заявив, що депутати недостатньо ознайомилися з конкретними параметрами угоди і не можуть об'єктивно оцінити, чи справді ці БТРи більше не потрібні самій Болгарії. Наприклад, для боротьби зі стихійними лихами та охорони кордону.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я та життя болгарських громадян мають бути головним пріоритетом", - заявив президент.

Зауважимо, парламент Болгарії на засіданні 22 листопада ратифікував угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні списаної бронетехніки. Відповідну угоду між болгарським та українським міністерствами було підписано в Софії 8 серпня і в Києві 13 листопада.

Планувалося, що техніка буде передана Україні не зі складів армії, а із складів МВС. При цьому, експертні висновки Міноборони та МВС країни свідчили про те, що вся зброя їм не потрібна.

Допомога Україні від Болгарії

Болгарія, яка є членом ЄС і НАТО, має на складах велику кількість зброї радянського зразка, яка потрібна Україні.

Проте, Болгарія є історично та культурно дуже близькою до Москви та глибоко розділена щодо питання надсилання допомоги Україні.

Наразі Болгарія надіслала Києву лише один пакет військової допомоги, який містив переважно бронежилети та шоломи.

Також національні збори Болгарії схвалили додаткову військову допомогу Україні у вигляді ракет типу 5В55Р для зенітних систем С-300 виробництва російського концерну "Алмаз-Антей", які сама балканська країна використовувати не може через їхню несправність та неможливість відремонтувати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com