У Болгарії вважають, що зіткнення Росії з НАТО у Чорному морі цілком реальне

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв вважає, що існує реальна можливість виникнення конфлікту між Росією та НАТО у Чорному морі, оскільки РФ прагне розширити свою сферу впливу у цьому регіоні.

Про це пише місцеве видання Novinite.

"Ми не можемо виключати зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі , але ми прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, в тому числі шляхом розширення зони контролю" – сказав він.

Тагарєв зазначив, що від України залежить, коли закінчиться війна, і головною умовою для цього є відновлення контролю над усіма її територіями. Він також не сприймає серйозно заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він може зупинити війну за 24 години.

Що відбувається в Чорному морі

Після призупинення участі Росії в "зерновій угоді" Москва почала погрожувати власникам суден, які вивозили зерно з українських портів. В США підтвердили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, залучені до перевезення продовольства, і звинуватити в цьому Україну.

У такий спосіб, як зауважують в Міноборони, Росія порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку.

Україна відреагувала на таку заяву і 21 липня заявила, що розглядатиме всі судна, що в акваторії Чорного моря прямують до портів, які контролює РФ, такими, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

13 серпня у південно-західній частині Чорного моря російські військові відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити іноземний суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау. Судно прямувало до українського порту Ізмаїл.