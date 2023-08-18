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У Болгарії вважають, що зіткнення Росії з НАТО у Чорному морі цілком реальне
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв вважає, що існує реальна можливість виникнення конфлікту між Росією та НАТО у Чорному морі, оскільки РФ прагне розширити свою сферу впливу у цьому регіоні.
Про це пише місцеве видання Novinite.
"Ми не можемо виключати зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі , але ми прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, в тому числі шляхом розширення зони контролю" – сказав він.
Тагарєв зазначив, що від України залежить, коли закінчиться війна, і головною умовою для цього є відновлення контролю над усіма її територіями. Він також не сприймає серйозно заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він може зупинити війну за 24 години.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Що відбувається в Чорному морі
Після призупинення участі Росії в "зерновій угоді" Москва почала погрожувати власникам суден, які вивозили зерно з українських портів. В США підтвердили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, залучені до перевезення продовольства, і звинуватити в цьому Україну.
У такий спосіб, як зауважують в Міноборони, Росія порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку.
Україна відреагувала на таку заяву і 21 липня заявила, що розглядатиме всі судна, що в акваторії Чорного моря прямують до портів, які контролює РФ, такими, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.
13 серпня у південно-західній частині Чорного моря російські військові відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити іноземний суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау. Судно прямувало до українського порту Ізмаїл.