В Болгарии считают, что столкновение России с НАТО в Черном море вполне реально

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев считает, что существует реальная возможность конфликта между Россией и НАТО в Черном море, поскольку РФ стремится расширить свою сферу влияния в этом регионе.

Об этом пишет местное издание Novinite.

"Мы не можем исключать столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но мы стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в том числе путем расширения зоны контроля", - сказал он.

Тагарев отметил, что от Украины зависит, когда закончится война, и главным условием для этого является возобновление контроля над всеми ее территориями. Он также не воспринимает серьезно заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может остановить войну через 24 часа.

Что происходит в Черном море

После приостановки участия России в "зерновом соглашении" Москва начала угрожать владельцам судов, вывозивших зерно из украинских портов. В США подтвердили, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, вовлеченные в перевозку продовольствия, и обвинить в этом Украину.

Таким образом, как отмечают в Минобороны, Россия нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность.

Украина отреагировала на такое заявление и 21 июля заявила, что будет рассматривать все суда, которые в акватории Черного моря направляются в порты, которые контролирует РФ, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

13 августа в юго-западной части Черного моря российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау. Судно направлялось в украинский порт Измаил.