РФ открыла предупредительный огонь по судну, которое шло в Измаил

13 августа около 6:40 в юго-западной части Черного моря российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау. Судно направлялось в украинский порт Измаил.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

Захватчики утверждают, что военнослужащие страны-агрессора РФ на патрульном корабле Черноморского флота "Василий Быков" открыли огонь, чтобы остановить в Черном море сухогруз "Сукра Окан".

Инцидент произошел 13 августа около 6:40 утра по московскому времени в юго-западной части Черного моря.

По версии Минобороны РФ, патрульный корабль вроде бы обнаружил сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил и "не отреагировал на требование остановки для осмотра на предмет перевозки запрещенных грузов".

"Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт упреждающий огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях осмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих", — заявили в Минобороны РФ.

Там добавили, что в ходе радиопереговоров иностранное судно остановило ход, после чего российские военные высадились на сухогруз и провели осмотр. Затем судно продолжило движение в порт Измаил.

Судоходство в Черном море после выхода РФ из "зернового соглашения"

17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

Международная морская организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала Россию обеспечить безопасность судоходства в Черном море и воздерживаться от угроз поставки товаров первой необходимости.

Из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы, фактически была заблокирована. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ начала наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска .

До этого из-за ограниченности возможностей "зернового коридора" Украина активно использовала для экспорта и порты на Дунае, которые вышли на рекордные показатели грузооборота, однако 24 июля Россия впервые нанесла удары и по этой инфраструктуре: ударными дронами был атакован порт Рени, расположенный за считаны километры от одного из самых больших городов Румынии Галаца.

Также Россия атаковала 2 августа порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.

Российский удар нанес значительный ущерб украинской зерновой инфраструктуре в портах Дуная - там уничтожены и повреждены до 40 тыс. тонн зерна, подготовленного к отправке в страны Африки, Китай и Израиль.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, находящиеся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Также в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.