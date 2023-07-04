Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством спонсором-терроризмом

Во вторник, 4 июля Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во время заседания в Ванкувере приняла итоговую декларацию, в которой признала Россию государством-спонсором терроризма, а ППК "Вагнер" - террористической организацией.

Об этом сообщила член делегации Украины в ПА ОБСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Согласно декларации, поступки "Вагнера", действовавшего от имени российского правительства, могут быть охарактеризованы как террористические, а поскольку президент РФ признал, что "Вагнер" финансировался за счет государства, то Россию можно считать государством спонсором-терроризмом.

Кравчук сообщает, что члены ОБСЕ должны принять меры против "Группы Вагнера" и ее аффилированных и структур, а самое главное – усилить международные нормы, четко признающие террористический характер данного НДС.

В декларации отмечено, что Россия является государством-спонсором этой террористической организации.

По словам Кравчук, такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации впервые.

"Кстати, аналогичный термин "state sponsor of terrorism" имеет и законодательство США. Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире", - отметила она.

Отметим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен допускает возможность признания России государством-спонсором терроризма за совершенные преступления во время вторжения в Украину.

В настоящее время в США работают над тем, чтобы признать Россию "страной спонсором терроризма" так, чтобы минимизировать последствия такого решения. Сейчас в Конгрессе США разрабатывается альтернативный законопроект.