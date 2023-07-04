Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму

У вівторок, 4 липня Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі під час засідання у Ванкувері ухвалила підсумкову декларацію, в якій визнала Росію державою-спонсором тероризму а ПВК “Вагнер” - терористичною організацією.

Про це повідомила член делегації України в ПА ОБСЄ, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Згідно з декларацією, вчинки "Вагнера", який діяв від імені російського уряду можуть бути охарактеризовані як терористичні, а оскільки президент РФ визнав, що "Вагнер" фінансувався за рахунок держави, то Росію можна вважати державою спонсором-тероризму.

Кравчук повідомляє, що члени ОБСЄ мають вжити заходів проти "Групи Вагнера" та її афілійованих та структур, а найголовніше – посилити міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер даної ПВК.

У декларації зазначено, що Роосія є державою-спонсором цієї терористичної організації.

За словами Кравчук, таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації вперше.

"До речі, аналогічний термін "state sponsor of terrorism" має і законодавство США. Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі", - заначила вона.

Державний секретар США Ентоні Блінкен допускає можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.

Наразі в США працюють над тим, щоб визнати Росію "країною спонсором тероризму" так, щоб мінімізувати наслідки такого рішення. Зараз у Конгрессі США розробляється альтернативний законопроєкт.