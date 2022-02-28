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Поправки к Конституции Беларуси на референдуме поддержали 65,16% жителей страны - ЦИК

Поправки к Конституции Беларуси на референдуме поддержали 65,16% жителей страны - ЦИК
Фото: РБК

Поправки убирают из Конституции безъядерный и нейтральный статус.

По предварительным данным ЦИК Беларуси, поправки к Конституции на референдуме поддержали 4 440 813 человек, или 65,16%.

Фото 2 — Поправки к Конституции Беларуси на референдуме поддержали 65,16% жителей страны - ЦИК

А против изменений проголосовали 686 165  жителей страны, или 10,07%. Больше всего голосов "Против" — в Минске.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63 % граждан, от общего количества участников. 

Окончательные результаты будут известны утром, 28 февраля. 

Напомним, что на сайте государственного информационного агентства БелТА был опубликован проект конституционных изменений В Беларуси. Среди них — отмена безъядерного нейтрального статуса страны, разрешение на максимальное пребывание одного человека на посту президента не более двух сроков и снятие ответственности за действия на посту главы государства.