Поправки к Конституции Беларуси на референдуме поддержали 65,16% жителей страны - ЦИК

Поправки убирают из Конституции безъядерный и нейтральный статус.

По предварительным данным ЦИК Беларуси, поправки к Конституции на референдуме поддержали 4 440 813 человек, или 65,16%.

А против изменений проголосовали 686 165 жителей страны, или 10,07%. Больше всего голосов "Против" — в Минске.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63 % граждан, от общего количества участников.

Окончательные результаты будут известны утром, 28 февраля.

Напомним, что на сайте государственного информационного агентства БелТА был опубликован проект конституционных изменений В Беларуси. Среди них — отмена безъядерного нейтрального статуса страны, разрешение на максимальное пребывание одного человека на посту президента не более двух сроков и снятие ответственности за действия на посту главы государства.