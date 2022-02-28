Поправки до Конституції Білорусі на референдумі підтримали 65,16% мешканців країни - ЦВК

Поправки прибирають із Конституції без'ядерний та нейтральний статус.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, поправки до Конституції на референдумі підтримали 4 440 813 осіб, або 65,16%.

А проти змін проголосували 686 165 мешканців країни, або 10,07%. Найбільше голосів "Проти" - у Мінську.

У відомстві зазначили, що за попередніми даними, участь у референдумі взяли 5 359 471 осіб, або 78,63% громадян від загальної кількості учасників.

Остаточні результати будуть відомі зранку, 28 лютого.

Нагадаємо, що на сайті державного інформаційного агентства БелТА було опубліковано проект конституційних змін У Білорусі. Серед них — скасування без'ядерного нейтрального статусу країни, дозвіл на максимальне перебування однієї особи на посаді президента не більше двох термінів та зняття відповідальності за дії глави держави.