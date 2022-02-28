Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

Поправки до Конституції Білорусі на референдумі підтримали 65,16% мешканців країни - ЦВК

Поправки до Конституції Білорусі на референдумі підтримали 65,16% мешканців країни - ЦВК

Поправки прибирають із Конституції без'ядерний та нейтральний статус.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, поправки до Конституції на референдумі підтримали 4 440 813 осіб, або 65,16%.

Фото 2 — Поправки до Конституції Білорусі на референдумі підтримали 65,16% мешканців країни - ЦВК

А проти змін проголосували 686 165 мешканців країни, або 10,07%. Найбільше голосів "Проти" - у Мінську.

У відомстві зазначили, що за попередніми даними, участь у референдумі взяли 5 359 471 осіб, або 78,63% громадян від загальної кількості учасників.

Остаточні результати будуть відомі зранку, 28 лютого.

Нагадаємо, що на сайті державного інформаційного агентства БелТА було опубліковано проект конституційних змін У Білорусі. Серед них — скасування без'ядерного нейтрального статусу країни, дозвіл на максимальне перебування однієї особи на посаді президента не більше двох термінів та зняття відповідальності за дії глави держави.