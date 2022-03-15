Потери оккупантов превысили 13,5 тысячи человек и 400 танков

С начала открытого вторжения в РФ в Украину потери личного состава войск страны-агрессора составили уже более 13 500 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты также потеряли 404 танка, 2 179 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 64 ракетных систем залпового огня, 36 средств ПВО, 81 самолет, 95 вертолетов, 640 единиц автомобильной техники.

Уничтожены также 3 катера, 60 цистерн с ГСМ и 9 беспилотных летательных аппаратов.

Данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, российские захватчики целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику украинских аграриев. Такие действия оккупантов ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период.

Тем временем Министерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система поможет идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.