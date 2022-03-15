Втрати армії РФ перевищили 13,5 тисячі людей і 400 танків

З початку відкритого вторгнення в РФ в Україну втрати особового складу військ країни-агресора становили вже понад 13 500 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти також втратили 404 танки, 2 179 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем, 64 ракетні системи залпового вогню, 36 засобів ППО, 81 літак, 95 вертольотів, 640 одиниць автомобільної техніки.

Знищено також 3 катери, 60 цистерн з ПММ та 9 безпілотних літальних апаратів.

Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку українських аграріїв. Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.

Тим часом, Міністерство оборони України почало використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі “ВКонтакті”. Система допоможе ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.