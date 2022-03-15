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Втрати армії РФ перевищили 13,5 тисячі людей і 400 танків
З початку відкритого вторгнення в РФ в Україну втрати особового складу військ країни-агресора становили вже понад 13 500 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти також втратили 404 танки, 2 179 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем, 64 ракетні системи залпового вогню, 36 засобів ППО, 81 літак, 95 вертольотів, 640 одиниць автомобільної техніки.
Знищено також 3 катери, 60 цистерн з ПММ та 9 безпілотних літальних апаратів.
Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку українських аграріїв. Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.
Тим часом, Міністерство оборони України почало використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі “ВКонтакті”. Система допоможе ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.