Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку общих боевых потерь противника с 24 февраля по 7 марта включительно. При этом данные уточняются, ведь из-за активных боевых действий сложно назвать точное число потерь.

За 12 дней войны ВСУ уничтожили 12 тысяч военных личного состава российской армии. Ликвидировано 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 474 единицы автомобильной техники, 120 артиллерийских систем и 56 реактивных систем залпового огня.

В ходе боевых действий уничтожено 27 российских ПВО, 48 боевых самолетов, 80 вертолетов и 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, вражеская армия уже потеряла 60 цистерн с ГСМ. На море враг также терпит потери: за 12 дней войны уничтожено 3 корабля.

Отметим, что ВСУ уже начали ликвидировать командование армии РФ. 8 марта стало известно, что во время боев около Харькова украинские военные уничтожили российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.

Тем временем Нацгвардия поймала и допросила пилота, который бомбил Харьковскую область. Удары по мирным жителям он наносил по координатам и приказу командующего генерал-майора Олега Маковецкого. Как выяснилось, Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области,