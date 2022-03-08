Втрати російської армії в Україні досягли 12 тисяч військовослужбовців – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував зведення загальних бойових втрат противника з 24 лютого до 7 березня включно. При цьому дані уточнюються, адже через активні бойові дії важко назвати точну кількість втрат.

За 12 днів війни ЗСУ знищили 12 тисяч військових особового складу російської армії. Ліквідовано 303 танки, 1036 бойових броньованих машин, 474 одиниці автомобільної техніки, 120 артилерійських систем та 56 реактивних систем залпового вогню.

У ході бойових дій знищено 27 російських ППО, 48 бойових літаків, 80 вертольотів та 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, ворожа армія вже втратила 60 цистерн із ПММ. На морі ворог також зазнає втрат: за 12 днів війни знищено 3 кораблі.

Зазначимо, що ЗСУ вже почали ліквідувати командування армії РФ. 8 березня стало відомо, що під час боїв біля Харкова українські військові знищили російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова.

Тим часом Нацгвардія спіймала та допитала пілота, який бомбив Харківську область. Удари по мирних жителях він завдав за координатами та наказом командувача генерал-майора Олега Маковецького. Як з'ясувалося, Маковецький народився у 1966 році у Чугуєві Харківської області.