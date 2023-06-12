"Потери врага – такие, как надо": Зеленский прокомментировал успехи ВСУ и влияние дождей на них

Президент Владимир Зеленский отмечает, что дождливая погода усложнила продвижение украинских войск, однако оно все равно происходит. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Провел сегодня Ставку. Ключевые доклады – от командующих оперативных направлений, которые самые важные, самые горячие: "Хортица" и "Таврия". Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, – но все равно крепость наших воинов дает результат", - указал он.

Зеленский поблагодарил за это каждого, кто сейчас в бою, и каждого, кто поддерживает боевые бригады на соответствующих направлениях. По словам президента, командующие упомянутыми направлениями генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили ему об уже имеющихся успехах, о том, в каких точках фронта есть потребность в усилении и какими действиями "можно будет сломать больше российских позиций".

"Благодарю наших ребят за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на только что оккупированной территории! Спасибо и за весомое пополнение нашего обменного фонда!" – добавил он.

По словам главы государства, он также заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного по поводу общей ситуации и доклады Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины относительно стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях.

"Очень активно работаем с поставкой необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки – по вариантам действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут – увеличиваем наш контроль на этом направлении", - заявил президент.

Напомним, что вечером 12 июня в Министерстве обороны подтвердили освобождение за последние дни семи сел на трех участках фронта - Лобкового, а также Левадного и Новодаровки Запорожской области и расположенных неподалеку от них Нескучного, Сторожевого, Благодатного и Макаровки Донецкой области.

Относительно ситуации вокруг Бахмута Донецкой области там сообщили о продвижении украинских войск за прошедшую неделю на 1,5 км на левом фланге и на 3,5 км на правом фланге.