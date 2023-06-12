"Втрати ворога - такі, як треба": Зеленський прокоментував успіхи ЗСУ та вплив дощів на них

Президент Володимир Зеленський зазначає, що дощова погода ускладнила просування українських військ, але воно все одно відбувається. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні Ставку. Ключові доповіді – від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші, найгарячіші: "Хортиця" і "Таврія". Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але усе одно міцність наших воїнів дає результат", - вказав він.

Зеленський подякував за це кожному, хто зараз у бою, і кожному, хто підтримує бойові бригади на відповідних напрямках. За словаими президента, командувачі згаданих напрямків генерали Олександр Сирський і Олександр Тарнавський доповіли йому про успіхи, які вже є, про те, у яких точках фронту є потреба в посиленні та якими діями можна буде зламати більше російських позицій".

"Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території! Дякую і за вагоме поповнення нашого обмінного фонду!" - додав він.

За словами глави держави, він також заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного щодо загальної ситуації та доповіді Міністерства внутрішній справ та Служби безпеки України щодо стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

"Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки – щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку", - заявив президент.

Нагадаємо, що ввечері 12 червня в Міністерстві оборони підтвердили звільнення за останні дні семи сіл на трьох ділянках фронту - Лобкового, а також Левадного й Новодарівкм Запорізької області та розташованих неподалік останніх Нескучного, Сторожевого, Благодатного й Макарівки Донецької області.

Стосовно ситуації довкола Бахмута Донецької області там повідомили про просування українських військ за минулий тиждень на 1,5 км на лівому фланзі та на 3,5 км на правому фланзі.