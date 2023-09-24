Представители Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе с участием Франции, Германии и ЕС

26 сентября в Брюсселе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретится с советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Кроме них, на встрече должны присутствовать советники президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом сообщает "Радио Азатунюн", ссылаясь на аппарат секретаря Совета безопасности.

Данное событие направлено на подготовку к запланированной встрече лидеров, запланированной на 5 октября в Гранаде.

Сообщается, что лидеры Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Европейского совета во второй раз сойдутся за столом переговоров на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в испанской Гранаде.

Издание отмечает, что за два дня до "антитеррористических мер" Азербайджана в Нагорном Карабахе, 17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирное соглашение не будет подписано на запланированной пятисторонней встрече.

Напомним, 19 сентября в Азербайджане заявили, что начинают локальную антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Причиной этого назвали нарушение режима прекращения огня. В частности, речь шла о систематических обстрелах позиций азербайджанской армии со стороны Армении в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженных сил его страны в Карабахе нет, и он не позволит втянуть Ереван в войну, которая "разгорается третьими силами". Между тем, жители Армении устроили протесты под зданиями правительства страны и посольством России.

Источник фото: ua.depositphotos.com