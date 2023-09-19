В Ереване протестующие штурмуют здание правительства и посольство России

В Ереване продолжаются протесты. Люди попытались устроить штурм здания правительства и прорвать границу полиции. Также митингующие заблокировали и выходы из российского посольства.

Об этом сообщает BBC.

"Здание посольства заблокировано. Перед домом у главного входа много демонстрантов. Задний вход также заблокирован, но сколько людей с той стороны — непонятно", — сказал собеседник агентства.

Полиция начала применять против протестующих светошумные гранаты.

Уже известно о 138 раненых в результате сегодняшних обстрелов. Погибли 25 человек. Среди них есть военные и гражданские.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил, что начинает "локальную антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, признанном международным сообществом как часть Азербайджана. Уже известно о нескольких погибших в боях.

В ответ на обострение ситуации в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит втянуть страну в войну, которая "разжигается третьими силами". Реакция политика вызвала возмущение армян, и несколько сот человек вышли под здание правительства в Ереване на протест.

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, требуют отставки армянского премьера Никола Пашиняна и прекращения военных действий со стороны Азербайджана.

Азербайджан выставил свои условия. Он уверяет, что боевые действия прекратятся, когда военные Карабаха сложат оружие, а правительство будет распущено.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Баку хочет привлечь Армению в эти боевые действия. Он добавил, что Ереван не пойдет на непросчитанные, резкие и авантюрные действия.