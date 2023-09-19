Азербайджан против Армении. Что известно о боевых действиях в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан заявил, что начинает "локальную антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, признанном международным сообществом как часть Азербайджана. Уже известно о нескольких погибших в боях.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Причиной ее проведения стали якобы многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны непризнанной республики. В частности, "систематические обстрелы" позиций армии Азербайджана со стороны Армении в Карабахе.

Также в ведомстве отметили, что 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины, заранее установленной диверсантами Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана, погибли гражданские и был выведен из строя автомобиль. В тот же день в результате подрыва транспортного средства, перевозимого военнослужащими Внутренних войск Министерства внутренних дел на мини, установленной разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, погибли и ранены наши военнослужащие.

В Минобороны страны отметили, что подобные случаи продолжают целенаправленную и планомерную террористическую политику Армении против Азербайджана. Там добавляют, что военная операция будет продолжаться, пока мы полностью не уничтожим вооруженные армянские бандформирования в Карабахе.

Армия Азербайджана нанесла удары по позициям и пунктам армянских войск, при этом в стране заверили, что будут атаковаться только военные цели.

Местное издание EVN Report сообщило, что азербайджанские войска начали атаку на Арцах (Нагорный Карабах), используя тяжелую артиллерию, включая БПЛА. Местные журналисты сообщают, что целями являются разные районы Степанакерта.

В ответ на обострение ситуации в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит втянуть страну в войну, которая "разжигается третьими силами". Реакция политика вызвала возмущение армян, и несколько сот человек вышли под здание правительства в Ереване на протест, сообщает BBC.

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, требуют отставки армянского премьера Никола Пашиняна и прекращения военных действий со стороны Азербайджана.

"Еще раз подтверждаю: ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним поставить под удар армянскую государственность", - отметил Пашинян.

Армянский омбудсмен Гегам Степанян позже сообщил, что число пострадавших среди мирного населения в Нагорном Карабахе выросло до 23, двое погибли.

Позже в Армении заявили, что Россия не проинформировала ее о проведении Азербайджаном военных действий в Нагорном Карабахе, пишет российский "Интерфакс".

"Российская сторона не проинформировала Армению о проведении Азербайджаном в Нагорном Карабахе под видом "антитеррористической операции" военных действий", - заявили в правительстве Армении.

Напомним, что в течение десятилетий между двумя странами кавказского региона, Арменией и Азербайджаном, продолжается конфликт, касающийся территории Нагорного Карабаха. Этот регион является сепаратистским и населен преимущественно армянами, а с точки зрения международного права он считается частью Азербайджана.

Последним значимым этапом в этом конфликте были события 2020 года, когда Азербайджан возобновил контроль над частью территории Нагорного Карабаха, а Россия разместила там своих миротворцев. В июле-августе 2022 г. произошло очередное обострение между силами Армении и Азербайджана. Тогда стороны также обвинили одного в обстрелах .

Позже, в 2022 году, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Праге (Чехия), по итогам которых подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года признают территориальную цельность и суверенитет друг друга.