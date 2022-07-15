Россия должна была вывести армянских военных из Карабаха, но договоренность до сих пор не выполнена - Алиев

Представители министерства обороны Российской Федерации обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.

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Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Отмечается, что Алиев обвинил Армению в уклонении от выполнения своих обязательств по декларации от ноября 2020 года, положившей конец шестинедельной войне в Карабахе.

"Одним из них (обязательств - ред.) является выведение армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения тянет с этим", - заявил президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан поднимал этот вопрос и перед военным руководством РФ, и "несколько месяцев назад, когда должностное лицо высокого уровня Минобороны РФ находилось в Азербайджане, он обещал нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха".

"Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения. Армения не выполняет это обязательство, противоречащее декларации от 10 ноября. Российские миротворцы... их к этому не принуждают. Конечно, это неприемлемо. Мы - страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случае... Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить", - добавил Алиев.

Стоит отметить, что в 2020 году Нагорный Карабах был в центре войны, завершившаяся соглашением о прекращении огня при посредничестве России. Согласно соглашению, Армения передала часть контролируемых десятилетиями территорий, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

Напомним, Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода для этого.