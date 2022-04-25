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Азербайджан не будет рассчитываться в рублях за российский газ
Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (ГНКАР) опровергла информацию росСМИ о том, что она готова при импорте газа проводить взаиморасчеты с РФ в рублях, сообщает "Интерфакс".
"В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности", - дали комментарий в SOCAR.
До 2023 года между этими странами действует договор о сезонном обмене природным газом Он предусматривает поставки газа из Азербайджана в РФ в летний сезон, и из России в Азербайджан — зимой.
Контракт предусматривает поставки около 0,5 млн кубометров газа в сутки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков отказался назвать страны, которые перешли на оплату газа в российских рублях.
При этом министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.