Азербайджан не будет рассчитываться в рублях за российский газ

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (ГНКАР) опровергла информацию росСМИ о том, что она готова при импорте газа проводить взаиморасчеты с РФ в рублях, сообщает "Интерфакс".

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"В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности", - дали комментарий в SOCAR.

До 2023 года между этими странами действует договор о сезонном обмене природным газом Он предусматривает поставки газа из Азербайджана в РФ в летний сезон, и из России в Азербайджан — зимой.

Контракт предусматривает поставки около 0,5 млн кубометров газа в сутки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков отказался назвать страны, которые перешли на оплату газа в российских рублях.

При этом министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.