Азербайджан не розраховуватиметься в рублях за російський газ

Держнафтокомпанія Азербайджану SOCAR спростувала інформацію росЗМІ про те, що вона готова при імпорті газу проводити взаєморозрахунки з РФ у рублях, повідомляє "Інтерфакс".

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"У ЗМІ у понеділок була поширена інформація, що Азербайджанська Республіка оплачуватиме в рублях вартість газу, що імпортується з Росії. Ця інформація не відображає дійсності", - дали коментар у SOCAR.

До 2023 року між цими країнами діє договір про сезонний обмін природним газом Він передбачає постачання газу з Азербайджану до РФ у літній сезон, і з Росії до Азербайджану – взимку.

Контракт передбачає постачання близько 0,5 млн кубометрів газу на добу.

Раніше прес-секретар російського президента Путіна Дмитро Пєсков відмовився назвати країни, які перейшли на оплату газу в російських рублях.

При цьому міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями.