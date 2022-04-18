В Кремле отказались назвать страны, которые перешли на оплату газа в рублях

Пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков отказался назвать страны, которые перешли на оплату газа в российских рублях. Об этом сообщает российское провластное издание РБК.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Такая информация вряд ли подлежит публикации, и занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак", — сказал Песков, отвечая на вопрос о переводе схемы оплаты российского газа на национальную валюту и о том, сколько стран согласились покупать газ за рубли. Также, по его словам, этим вопросом занимается "Газпром" со своими непосредственными покупателями.

"Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае вот за эти поставки, которые начались после вступления в силу указа президента, поэтому пока еще какое-то время есть", — добавил спикер Кремля.

Напомним, Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия.