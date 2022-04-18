У Кремлі відмовилися назвати країни, що перейшли на оплату газу в рублях

Прес-секретар російського президента Путіна Дмитро Пєсков відмовився назвати країни, які перейшли на оплату газу у російських рублях. Про це повідомляє російське провладне видання РБК.

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"Така інформація навряд чи підлягає публікації, і займаються цим і наші профільні відомства, і профільний віце-прем'єр Олександр Новак", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання щодо переведення схеми оплати російського газу на національну валюту і про те, скільки країн погодилися купувати газ за карбованці. Також, за його словами, цим питанням займається "Газпром" зі своїми безпосередніми покупцями.

"Вже говорилося, що оплата піде десь у травні ось за ці поставки, які почалися після набуття чинності указом президента, тому поки що якийсь час є", - додав спікер Кремля.

Нагадаємо, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що покупка газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови.