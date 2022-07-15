Росія мала вивести вірменських військових з Карабаху, але домовленість досі не виконана - Алієв

Представники міністерства оборони Російської Федерації обіцяли забезпечити виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість досі не виконана.

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Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс-Азербайджан".

Зазначається, що Алієв звинуватив Вірменію в ухиленні від виконання своїх зобов’язань за декларацією від листопада 2020 року, яка поклала край шеститижневій війні в Карабаху.

"Одним із них (зобов’язань - ред.) є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого рішення. Ми неодноразово порушували це питання, але Вірменія тягне з цим", – заявив президент Азербайджану.

За його словами, Азербайджан порушував це питання і перед військовим керівництвом РФ, і "кілька місяців тому, коли посадовець високого рівня Міноборони РФ знаходився в Азербайджані, він обіцяв нашому міністерству оборони, що вірменські військові до червня вийдуть із Карабаху".

"Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення. Вірменія не виконує цього зобов'язання, що суперечить декларації від 10 листопада. Російські миротворці... їх до цього не примушують. Звичайно, це неприйнятно. Ми - країна-переможець, ми відновили свою територіальну цілісність. Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже, ми знатимемо, що нам робити в цьому випадку... Якою буде наша відповідь?.. Напевно, про це зараз недоречно говорити", - додав Алієв.

Варто зазначити, що у 2020 році Нагірний Карабах був у центрі війни, яка завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії. Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир’ям.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього.