Азербайджан проти Вірменії. Що відомо про бойові дії в Нагірному Карабасі

19 вересня Азербайджан заявив, що починає "локальну антитерористичну операцію" у Нагірному Карабаху, який визнаний міжнародною спільнотою як частина Азербайджану. Вже відомого про кількох загиблих у боях.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Причиною для її проведення стали нібито численні порушення режиму припинення вогню зі сторони невизнаної республіки. Зокрема, "систематичні обстріли" позицій армії Азербайджану з боку Вірменії в Карабаху.

Також у відомстві зазначили, що 19 вересня на автомобільній дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша внаслідок вибуху міни, яку заздалегідь встановили диверсанти Вірменії в Карабахському економічному районі Азербайджану, загинули цивільні і було виведено з ладу автомобіль. Того ж дня внаслідок підриву транспортного засобу, який перевозив військовослужбовців Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ на міні, встановленої розвідувально-диверсійною групою збройних сил Вірменії, загинули та поранені наші військовослужбовці.

У Міноборони країни зазначили, що подібні випадки є продовженням цілеспрямованої та планомірної терористичної політики Вірменії проти Азербайджану. Там додають, що військова операція триватиме доти, доки ми повністю не знищимо озброєні вірменські бандформування в Карабаху.

Армія Азербайджану завдала ударів по позиціях і пунктах вірменських військ, при цьому в країні запевнили, що атакуватимутсься лише військові цілі.

Місцеве видання EVN Report, повідомило, що азербайджанські війська почали атаку на Арцах (Нагірний Карабах), використовуючи важку артилерію, включаючи БПЛА. Місцеві журналісти повідомляють, що цілями є різні райони Степанакерта.

У відповідь на загострення ситуації в Нагірному Карабаху прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не дозволить втягнути країну у війну, яка "розпалюється третіми силами". Реакція політика викликала обурення вірмен, і вони масово вийшли під будівлю уряду в Єревані на протест, повідомляє ВВС.

"Ще раз підтверджую: ВС Вірменії в Нагірному Карабаху немає. У них це не вийде. Як би не було складно, зокрема, в емоційному плані, ми не повинні дати можливість деяким силам, зовнішнім та внутрішнім поставити під удар вірменську державність", - зазначив Пашинян.

Вірменський омбудсмен Гегам Степанян пізніше повідомив, що число постраждалих серед мирного населення в Нагірному Карабаху зросло до 23, двоє загинули.

Пізніше у Вірменії заявили, що Росія не поінформувала її про проведення Азербайджаном військових дій у Нагірному Карабаху, пише російський "Интерфакс".

"Російська сторона не поінформувала Вірменію про проведення Азербайджаном у Нагірному Карабаху під виглядом "антитерористичної операції" військових дій", - заявили в уряді Вірменії.

Нагадаємо, що протягом десятиліть між двома країнами кавказького регіону, Вірменією та Азербайджаном, триває конфлікт, який стосується території Нагірного Карабаху. Цей регіон є сепаратистським і населений переважно вірменами, а з точки зору міжнародного права він вважається частиною Азербайджану.

Останнім значущим етапом в цьому конфлікті були події 2020 року, коли Азербайджан відновив контроль над частиною території Нагірного Карабаху, а Росія розмістила там своїх миротворці. У липні-серпні 2022 року відбулося чергове загострення між силами Вірменії та Азербайджану. Тоді сторони також звинуватили одного в обстрілах.

Пізніше, у 2022 році, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинянпровели переговори у Празі (Чехія), за підсумками яких підтвердили свою прихильність Статуту Організації Об'єднаних Націй і Алма-Атинської декларації 1991 року, згідно з якими обидва визнають територіальну цілісність і суверенітет один одного.