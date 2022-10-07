Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність і суверенітет один одного

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 6 жовтня провели переговори у Празі (Чехія), за підсумками яких підтвердили свою прихильність Статуту Організації Об'єднаних Націй і Алма-Атинської декларації 1991 року, згідно з якими обидва визнають територіальну цілісність і суверенітет один одного.

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Лідери зустрілися на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона та президента Європейської Ради Шарля Мішеля, повідомила 7 жовтня пресслужба Єлисейського палацу.

Азербайджанський та вірменський лідери підтвердили, що така їх заява — це основа для роботи комісій з делімітації кордону і що наступне засідання прикордонних комісій відбудеться в Брюсселі до кінця жовтня 2022 року.

На кордоні Азербайджану та Вірменії розмістять цивільну місію ЄС. Вірменська сторона буде сприяти розміщенню місії, а азербайджанська буде з нею співпрацювати.

"Місія розпочне роботу в жовтні і працюватиме максимум два місяці. Метою цієї місії є зміцнення довіри та, через свої звіти, сприяння роботі прикордонних комісій", — уточнили в Єлисейському палаці.

Зазначимо, що за словами Алієва, мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

"Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час іде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, вважаю, що це позитивний крок. Думаю, якщо найближчим часом буде прийнято рішення, якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в рамках робочих груп, то до кінця року ми можемо вийти на домовленості", – сказав Алієв, якого цитує "Радіо Свобода".

Нагадаємо у Нагірному Карабаху у липні-серпні 2022 року відбулося чергове загострення між силами Вірменії та Азербайджану. Тоді сторони також звинуватили одного в обстрілах.

Згодом, 3 вересня, Алієв заявив, що переговори з Вірменією "рухаються в бік врегулювання конфлікту". Тоді він говорив, що протягом декількох місяців країни можуть підписати мирний договір.

Однак вже в ніч з 12 на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану відбулося загострення конфлікту: сторони звинуватили одне одного в провокаціях та обстрілах.

13 вересня з ініціативи головуючої в ОДКБ Вірменії на засіданні Ради організації було обговорено ситуацію з бойовими зіткненнями на кордоні Вірменії з Азербайджаном із застосуванням важкого озброєння та БПЛА, внаслідок яких загинули десятки людей.

У результаті на засіданні було досягнуто домовленості про направлення до Вірменії місії ОДКБ на чолі з генеральним секретарем Станіславом Засєм "для оцінки ситуації, що склалася", підготовки доповіді про ситуацію в регіоні та вироблення пропозицій щодо деескалації напруженості.