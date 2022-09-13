Вірменія звинуватила Азербайджан у збройній агресії

На кордоні Вірменії та Азербайджану в ніч з 12 на 13 вересня відбулося загострення конфлікту: сторони звинуватили одне одного в провокаціях та обстрілах.

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Міністерство оборони Республіки Вірменія заявило, що Азербайджан задіяв артилерійську та вогнепальну зброю великого калібру та БПЛА проти військової та цивільної інфраструктури.

"Вірменська сторона має загиблих і поранених. Підрозділи ЗС Вірменії продовжують виконувати поставлені ними бойові завдання, вживаючи необхідних заходів протидії противнику", — йдеться в заяві оборонного відомства Вірменії.

Крім того, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після ескалації на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонні переговори з президентом Росії Владіміром Путіним. Сторони домовилися бути на оперативному зв'язку, повідомила пресслужба уряду Вірменії в Facebook.

Місцеве видання Armenpress також повідомило, що Пашинян провів засідання Ради безпеки. За його підсумками було прийнято рішення про офіційне звернення до РФ, Організації Договору про колективну безпеку та Ради Безпеки ООН "з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу щодо агресії проти Вірменії".

При цьому Міністерство оборони Азербайджанської Республіки заперечує заяви Вірменії.

"Новини, що розповсюджуються в вірменських ЗМІ та сегменті соціальних мереж, про вторгнення Азербайджану на територію Вірменії абсурдні. Єдиним агресором та окупантом у регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу та техніки збройних сил Вірменії в Карабахській економічній зоні Азербайджану все ще продовжується", - йдеться в повідомленні пресслужби оборонного відомства.

За версією азербайджанської сторони, Азербайджана "здійснює локальні контрзаходи та нейтралізує вогневі точки" нібито у відповідь на провокацію Вірменії.

В цей час ЗМІ почали публікувати відео частин ЗС Вірменії в Капанському районі, які горять.

Попереднього разу у Нагірному Карабаху відбулося чергове загострення між силами Вірменії та Азербайджану у липні-серпні 2022 року. Тоді сторони також звинуватили одного в обстрілах.

Так, у відповідь на відмову Вірменії вивести підрозділи своїх збройних сил з території Нагірного Карабаху та нібито "вчинення диверсійних актів", Азербайджан оголосив про проведення контртерористичної операції "Відплата".

Згодом, 3 вересня, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що переговори з Вірменією "рухаються в бік врегулювання конфлікту". Тоді він говорив, що протягом декількох місяців країни можуть підписати мирний договір.