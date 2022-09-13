Армения обвинила Азербайджан в вооруженной агрессии

На границе Армении и Азербайджана в ночь с 12 на 13 сентября произошло обострение конфликта: стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах.

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Министерство обороны Республики Армения заявило, что Азербайджан задействовал артиллерийское и огнестрельное оружие большого калибра и БПЛА против военной и гражданской инфраструктуры.

"Армянская сторона имеет погибших и раненых. Подразделения ВС Армении продолжают выполнять поставленные ими боевые задачи, принимая необходимые меры противодействия противнику", - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян после эскалации на армянско-азербайджанской границе провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились быть на оперативной связи, сообщила пресс-служба правительства Армении в Facebook.

Местное издание Armenpress также сообщило, что Пашинян провел заседание Совета безопасности. По его итогам было принято решение об официальном обращении к РФ, Организации Договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН "в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по агрессии против Армении".

При этом Министерство обороны Азербайджанской Республики отрицает заявления Армении.

"Новости, распространяемые в армянских СМИ и сегменте социальных сетей, о вторжении Азербайджана на территорию Армении абсурдны. Единственным агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне" говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

По версии азербайджанской стороны, Азербайджан "производит локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки" якобы в ответ на провокацию Армении.

В это время СМИ начали публиковать видео горящих частей ВС Армении в Капанском районе.

Предыдущий раз в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение между силами Армении и Азербайджана в июле-августе 2022 года. Тогда стороны также обвинили друг в обстрелах.

Так, в ответ на отказ Армении вывести подразделения своих вооруженных сил с территории Нагорного Карабаха и якобы "совершение диверсионных актов", Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции "Возмездие".

Впоследствии, 3 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией "двигаются в сторону урегулирования конфликта". Тогда он сказал, что в течение нескольких месяцев страны могут подписать мирный договор.