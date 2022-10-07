Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября провели переговоры в Праге (Чехия), по итогам которых подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым оба признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

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Лидеры встретились по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Европейского Совета Шарля Мишеля, сообщила 7 октября пресс-служба Елисейского дворца.

Азербайджанский и армянский лидеры подтвердили, что такое их заявление является основой для работы комиссий по делимитации границы и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября 2022 года.

На границе Азербайджана и Армении разместят гражданскую миссию ЕС. Армянская сторона будет способствовать размещению миссии, а азербайджанская будет с ней сотрудничать.

"Миссия начнет работу в октябре и будет работать максимум два месяца. Цель этой миссии - укрепление доверия и, через свои отчеты, содействие работе пограничных комиссий", - уточнили в Елисейском дворце.

Отметим, что, по словам Алиева, мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

"Если армянская сторона будет свобода, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хотя первая встреча глав МИД не принесла успеха, считаю, что это положительный шаг. Думаю, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то до конца года мы можем выйти на договоренности", – сказал Алиев, которого цитирует "Радио Свобода".

Напомним, в Нагорном Карабахе в июле-августе 2022 года произошло очередное обострение между силами Армении и Азербайджана. Тогда стороны также обвинили одного в обстрелах .

Впоследствии, 3 сентября, Алиев заявил, что переговоры с Арменией "двигаются в сторону урегулирования конфликта". Тогда он сказал, что в течение нескольких месяцев страны могут подписать мирный договор.

Однако уже в ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошло обострение конфликта: стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах.

13 сентября по инициативе председательствующей в ОДКБ Армении на заседании Совета организации была обсуждена ситуация с боевыми столкновениями на границе Армении с Азербайджаном с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате которых погибли десятки человек.

В результате на заседании была достигнута договоренность о направлении в Армению миссии ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем "для оценки сложившейся ситуации", подготовки доклада о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации напряженности.