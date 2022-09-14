Армения обратилась к ОДКБ за военной помощью в восстановлении территориальной целостности - Пашинян

Армения просит Организацию Договора о коллективной безопасности о военной помощи в восстановлении своей территориальной целостности и выводе азербайнских войск. Об этом заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян.

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"Мы обратились к ОДКБ за помощью, поддержкой, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении", - сказал он.

Армянский премьер подчеркнул, что нарушение суверенной территории страны является переходом "красной линии", а суверенитет и независимость Армении обсуждаться не могут.

"На мой взгляд, вчера на заседании ОДКБ был запущен процесс, который должен иметь свои решения. Я также имею в виду вопрос об объявлении военного положения", - отметил он.

Панинян также заявил, что Армения не намерена обеспечивать коридор для Азербайджана в ее эксклавную Нахичеванскую автономную республику через свою территорию. По словам главы правительства, на сегодня это не обсуждает с Арменией ни одна страна, а если и вознамерится обсуждать, то сама Армения такую дискуссию вести не будет.

Отметим, что 13 сентября по инициативе председательствующей в ОДКБ Армении на заседании Совета организации была обсуждена ситуация с боевыми столкновениями на границе Армении с Азербайджаном с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате которых погибли десятки человек.

В результате на заседании была достигнута договоренность о направлении в Армению миссии ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем "для оценки сложившейся обстановки", подготовки доклада о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации напряженности.

Напомним, что в ночь на 13 сентября армянская сторона сообщала об обстрелах приграничных сел в Гехаркуникской области, окрестностей курортного города Джермук Вайоц-Дзорской области, а также городов Горис, Капан и других приграничных населенных пунктов Сюникской области. Азербайджанская же сторона заявила, что ответила таким образом на попытку армян заминировать участки между позициями азербайджанской армии в приграничных районах, в том числе занятых по итогам Второй Карабахской войны в 2020 году.

В результате, по последним озвученным Пашиняном данным, с армянской стороны погибли 105 человек, а в Министерства обороны Азербайджана сообщили о 50 погибших с другой стороны. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все имеющиеся на текущий момент цели на границе с Арменией были достигнуты.

Отметим при этом, что Армения не заявляла об оккупации конкретных территорий в результате действий Азербайджана 13 сентября, однако еще в процессе образования независимых Армении и Азербайджана последний де-факто аннексировал территорию армянского эксклава Арцвашен, а Армения - территорию эксклавов основной территории Азербайджана - Юхары Аскипара, Бархударлы и Софулу, а также эксклава Кярки (Тигранашен) Нахичеванской АР.

Напомним, что в ОДКБ входят, помимо Армении, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Статья 4 подписанного ими договора гласит, что если одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства-участники договора. Данная норма аналогична статье 5 Североатлантического договора, вокруг которого был создан другой военный блок - НАТО.