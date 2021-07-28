Армения и Азербайджан обстреляли друг друга на карабахском участке границы: есть погибшие

На карабахском участке границы Армении и Азербайджана резко обострилась ситуация: стороны обвиняют в обстрелах своей территории друг друга.

Так, вечером 27 июля Министерство обороны Азербайджана заявило, что в 16:00 армянская сторона открыла огонь по территории Кельбаджарского района, контроль над которым Азербайджан восстановил в результате договоренности после завершения Карабахской войны в конце 2020 года.

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В ведомстве утверждают, что подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных на территории сел Верин Шоржа и Кут Варденисского района, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Юхары Айрым Кельбаджарского района.

"Ответным огнем противная сторона была подавлена. Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет", — заявили тогда в Минобороны Азербайджана.

До этого ведомство также заявляло об аналогичных обстрелах 25 июля около в 15:30, а затем 26 июля начиная с 3:00.

В ночь на 28 июля, как заявили в министерстве, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском участке границы продолжились начиная с примерно 0:50. Сообщается о двух раненных военных по именам Садиг Алиев и Имран Имранлы. Отмечается, что им оказана первая медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

"Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры. Мы еще раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами", — подчеркнула азербайджанская сторона.

Позже утром в среду Минобороны Азербайджана заявило, что его подразделениями были "предприняты необходимые шаги по нейтрализации огневых точек противника".

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана "в очередной раз прибегли к провокации" и нарушили режим прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы.

В ведомстве сообщили, что начались локальные бои, которые шли и по состоянию на 7:00 (6:00 по Киеву). Всю ответственность за обострение ситуации там возлагают на военно-политическое руководство Азербайджана.

В свою очередь, омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил также, что в последние дни в его офис регулярно поступают сообщения от жителей о том, что азербайджанские военнослужащие постоянно обстреливают села Верин Шоржа и Кут. По его словам, эти обстрелы "становится возможным предотвратить только ответными выстрелами военнослужащих Армении".

"Противник перед запланированными переговорами в Москве, столице Российской Федерации, начал наступательные боевые действия на границах Республики Армения от Сотка до Верин Шоржа. Ведутся боевые действия, идет интенсивная перестрелка. Противник пытается улучшить свои позиции, создавая благоприятные условия для продвижения", — заявили при этом в армянском оборонном ведомстве.

Там заверили, что подразделения Вооруженных сил Армении "выполняют поставленные перед ними боевые задачи, осуществляют оборону своих позиций, не допуская продвижения противника".

"В результате боевых действий, развернутых 28 июля после предпринятой вооруженными силами Азербайджана атаки, по состоянию на 8:30 с армянской стороны трое погибших, еще двое военнослужащих ранены", — сообщили также в армянском Минобороны. Позже были названы и имена погибших — старший лейтенант Айк Геворкян, рядовой Корюн Арутюнян и рядовой Давит Кочарян.

По состоянию на 9:20 по местному времени, согласно его заявлению, азербайджанские подразделения, "неся потери, были отброшены на исходные позиции", при этом сообщалось, что перестрелка продолжается.

Как сообщил омбудсмен Татоян, по состоянию 10:30 ему поступают жалобы местных жителей, о том, что азербайджанские вооруженные силы ведут обстрел в направлении сел Сотк, Кут, Азат, Норабак, Неркин Шоржа и Верин Шоржа Гегаркуникской области.

"Особенно уязвимы села Кут и Верин Шоржа, которые находятся под прямым прицелом обстрелов. Стрельба ведется интенсивно — как из мелкокалиберного, так и из крупнокалиберного оружия", — добавил он.

По его данным, из-за обстрелов со стороны Азербайджана 28 июля также снова была нарушена работа Соткского золотого прииска (находящегося на границе и оспариваемого Азербайджаном), были эвакуированы 150 рабочих ночной смены.

В свою очередь, как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на старосту села Верин Шоржа Артема Ераносяна, "стрельба до села не дошла". В свою очередь, глава села Кут Сима Читчян, хотя и отказалась давать комментарий по ситуации, но сказала, что в селе сравнительно спокойно и жители не напуганы.

Между тем глава общины Гехамасар Акоп Аветян сообщил изданию 24news, что азербайджанская сторона ночью обстреливала армянские позиции в направлении общин Сотк и Верин Шоржа из автоматов и пулеметов. В направлении сел выстрелов не было.

Тем временем стало известно, что Россия предложила объявить на азербайджано-армянской границе перемирие, с чем уже согласились обе стороны. При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что "вопреки этому, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и подвергать обстрелу наши позиции, дополнительно применяя танки и 120-миллиметровые минометы".

"Достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в северо-восточном направлении при посредничестве командования российских миротворческих сил. В настоящее время указанное соглашение в основном выполняется", — заявили, в свою очередь, в армянском Минобороны.