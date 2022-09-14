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Вірменія звернулася до ОДКБ по військову допомогу у відновленні територіальної цілісності - Пашинян
Вірменія просить Організацію Договору про колективну безпеку про військову допомогу у відновленні своєї територіальної цілісності та виведенні азербайнських військ. Про це заявив, виступаючи у парламенті, прем'єр-міністр Нікол Пашинян.
"Ми звернулися до ОДКБ за допомогою, підтримкою, зокрема військовою, для відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських збройних сил з території Вірменії", - сказав він.
Вірменський прем'єр підкреслив, що порушення суверенної території країни є переходом "червоної лінії", а суверенітет та незалежність Вірменії обговорюватися не можуть.
"На мій погляд, учора на засіданні ОДКБ було запущено процес, який повинен мати свої рішення. Я також маю на увазі питання про оголошення військового стану", - зазначив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Панінян також заявив, що Вірменія не має наміру забезпечувати коридор для Азербайджану в її ексклавну Нахічеванську автономну республіку через свою територію. За словами глави уряду, на сьогодні це не обговорює з Вірменією жодна країна, а якщо й наміриться обговорювати, то сама Вірменія такої дискусії не вестиме.
Зазначимо, що 13 вересня з ініціативи головуючої в ОДКБ Вірменії на засіданні Ради організації було обговорено ситуацію з бойовими зіткненнями на кордоні Вірменії з Азербайджаном із застосуванням важкого озброєння та БПЛА, внаслідок яких загинули десятки людей.
У результаті на засіданні було досягнуто домовленості про направлення до Вірменії місії ОДКБ на чолі з генеральним секретарем Станіславом Засєм "для оцінки ситуації, що склалася", підготовки доповіді про ситуацію в регіоні та вироблення пропозицій щодо деескалації напруженості.
Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня вірменська сторона повідомляла про обстріл прикордонних сіл у Гехаркунікській області, околицях курортного міста Джермук Вайоц-Дзорської області, а також міст Горіс, Капан та інших прикордонних населених пунктів Сюнікської області. В свою чергу, азербайджанська сторона заявила, що відповіла таким чином на спробу вірмен замінувати ділянки між позиціями азербайджанської армії у прикордонних районах, у тому числі зайнятих за підсумками Другої Карабахської війни у 2020 році.
В результаті, за останніми озвученими Пашиняном даними, з вірменської сторони загинули 105 людей, а в Міністерстві оборони Азербайджану повідомили про 50 загиблих з іншого боку. При цьому президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що всі цілі, що є на даний момент, на кордоні з Вірменією були досягнуті.
Зазначимо при цьому, що Вірменія не заявляла про окупацію конкретних територій внаслідок дій Азербайджану 13 вересня, проте ще в процесі утворення незалежних Вірменії та Азербайджану останній де-факто анексував територію вірменського ексклаву Арцвашен, а Вірменія – територію ексклавів основної території Азербайджану – Юхари Аскіпара, Бархударли та Софулу, а також ексклава Кяркі (Тігранашен) Нахічеванської АР.
Нагадаємо, що в ОДКБ входять, окрім Вірменії, Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Згідно статті 4 підписаного ними договору, якщо одна з держав-учасниць зазнає агресії (збройного нападу, що загрожує безпеці, стабільності, територіальній цілісності та суверенітету), то це буде розглядатися державами-учасницями як агресія на всі держави-учасниці договору. Ця норма аналогічна статті 5 Північноатлантичного договору, навколо якого було створено інший військовий блок – НАТО.