США настаивают на недопустимости силового разрешения споров вокруг Нагорного Карабаха

США считают недопустимым использование силовых методов разрешения сложившейся ситуации вокруг Нагорного Карабаха, отмечается в опубликованном на сайте Государственного департамента заявлении руководителя внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена.

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"В свете недавнего роста напряженности на Южном Кавказе США будут продолжать решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению нерешенных вопросов посредством прямого диалога с целью достижения достойного и прочного мира", - говорится в нем.

При этом США настаивают на том, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и безопасность жителей Нагорного Карабаха. Кроме того, американские власти приветствовали бы диалог между Баку и жителями самого Карабаха.

По словам Блинкена, его страна считает, что единственным путем является "мир, диалог и нормализация отношений" между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга. При этом он указал, что США сейчас глубоко обеспокоены "быстро ухудшающейся гуманитарной ситуацией" в Нагорном Карабахе.

"Мы отмечаем, что гуманитарные грузы расположены вблизи Лачинского и Агдамского маршрутов, и повторяем наш призыв к немедленному и одновременному открытию обоих коридоров, чтобы обеспечить доставку крайне необходимых гуманитарных грузов мужчинам, женщинам и детям в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

Как указал руководитель Госдепа, США также призывают лидеров не предпринимать никаких действий, "которые усиливают напряженность или отвлекают от этой цели", подчеркнув, что использование силы для разрешения споров является недопустимым.

Напомним, что по итогам Второй Карабахской войны в сентябре-ноябре 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль военным путем часть территории, контролировавшейся самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, в том числе населенный армянами до этой войны Гадрутский район и часть территорий, откуда во время Первой Карабахской войны 1992-1994 годов было изгнано азербайджанское население.

Все остальные такие территории вокруг территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, согласно заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, должны были быть переданы под контроль Азербайджана без боя, что к концу того года и было выполнено.

В регион были введен российский миротворческий контингент, контролировавший при этом Лачинский коридор шириной в несколько километров, связывающий оставшуюся за НКР территорию, превратившуюся в анклав, с Арменией.

Однако в декабре 2022 года Лачинский коридор был перекрыт людьми с азербайджанскими флагами, заявлявшими, что являются экоактивистами. А в апреле 2023 года Азербайджан установил на этой дороге КПП с целью, как было заявлено, "предотвращения незаконной перевозки живой силы, оружия и мин". Армения же такие обвинения отвергла, призвав России все же выполнить свои обязательства, по которым Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

11 июля Азербайджан заявил о приостановке работы КПП "Лачин" якобы из-за неоднократных попыток контрабанды посредством транспорта Международного комитета Красного Креста. Последний подтвердил, что четверо водителей организации пытались провезти в Карабах коммерческие грузы, но сам МККК это не поддерживает и сотрудничество с данными людьми расторг.

В свою очередь, в конце альтернативный июля гуманитарный коридор со стороны основой подконтрольной Азербайджану территории был заблокирован уже армянскими активистами. В конце августа власти Азербайджана заявляли, что Лачинский коридор может быть использован после открытия дороги через Агдам.

Отметим, что позиция Европейского союза по этому вопросу отличается от американской: как накануне заявил в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Лачинский коридор должен быть разблокирован Азербайджаном немедленно, а другие пути, в том числе через Агдам, "могут быть частью решения, но не альтернативой".

В свою очередь, с 6 сентября в СМИ начали появляться кадры, как заявлялось, стягивания азербайджанских войск в регион, в том числе к границам с Арменией. Руководство же последней обвинило Азербайджан в намерении совершить "новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении". На фоне этого в НКР был в срочном порядке сменен лидер: вместо подавшего в отставку Араика Арутюняна, возглавлявшего ее и во время войны 2020 года, президентом непризнанного образования стал Самвел Шахраманян.

Примечательно, что Министерство иностранных дел Украины, хотя и осудило данное событие, в очередной раз заявив о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах, но подчеркнуло, что выступает за урегулирование карабахского конфликта именно политико-дипломатическим путем.