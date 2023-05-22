В Армении заявили, что могут принять решение о выходе из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не вышел из повестки дня.

Об этом он заявил на пресс-конференции 22 мая, передает Armenpress.

По его словам, Армения де-юре выйдет из ОДКБ, если осознает, что организация "покинула страну в плане выполнения своих обязательств".

"Говоря о выходе из ОДКБ, я имею в виду, прежде всего, обязательства организации. Я бы не сказал, что этот вопрос снят с повестки дня, потому что пока есть вопросы, которые нужно обсудить, и этот вопрос обсуждается", - отметил Пашинян.

Он добавил, что решение о выходе может быть принято и в том случае, если статус члена ОДКБ будет мешать обсуждению с другими странами безопасности закавказской республики.

По словам Пашиняна, Армения могла бы закупать военную технику в других странах, но членство в ОДКБ закрывает эти возможности.

"Нам говорили: вы член ОДКБ, что с вами обсуждать?" – объяснил глава правительства.

Заметим, Армения и Азейрбайджан уже давно не могут прийти к согласию через спорную территорию - Нагорный Карабах. Во Второй карабахской войне, продолжавшейся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль 5 городов, 4 поселка, 286 сел и азербайджано-иранскую границу. В ноябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали в формате видеоконференции трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в регионе нагорно-карабахского конфликта.

Тем не менее, в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта: стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах. На следующий день Армения обратилась в ОДКБ за военной помощью в восстановлении территориальной целостности, но не получили ее.

6 октября во время переговоров в Праге при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Европейского Совета Шарля Мишеля Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга.