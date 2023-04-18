Ради мира надо отказаться от территориальных претензий - Пашинян

Премьер-министр, выступая в парламенте, призвал признать армянские границы по состоянию на 1991 год. На тот момент территория Нагорного Карабаха официально входила в состав Азербайджанской ССР.

Об этом Никол Пашинян сказал, выступая в парламенте.

Премьер отметил, что, прежде всего, необходимо урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией.

"Мир возможен, если во всех наших международных отношениях не только сегодня, но и на будущее мы четко зафиксируем, что признаем территорию 29 800 кв. км Республикой Армения – территорию Армянской ССР, когда мы обрели независимость в 1991 году. И у нас нет не только никаких территориальных претензий от других стран, но никогда не будет", – сказал Пашинян.

По его мнению, мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если все признают территориальную целостность и обязуются не предъявлять друг другу территориальные претензии.

По словам премьера, об этом он договорился с президентом Азербайджана в октябре 2022 года в Праге и Сочи, что было зафиксировано в публичных заявлениях.

Отметим, что Нагорный Карабах, или Арцах - регион на Южном Кавказе, большую его часть контролировала Нагорно-Карабахская Республика, которую официально не признало ни одно государство, в том числе Армения, которая оказывала республике военную помощь.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян 6 октября 2022 года провели переговоры в Праге, по итогам которых подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым оба признают территориальную целостность и суверен.

В Нагорном Карабахе в июле-августе 2022 года произошло очередное обострение между силами Армении и Азербайджана. Тогда стороны также обвинили одного в обстрелах.