Обострение в Карабахе: Азербайджан отбил важную высоту, нанеся удары по воинской части армян (ВИДЕО)

В среду, 3 августа, в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение, ответственность за которое стороны возложили друг на друга.

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В частности, как сообщила пресс-служба Министерства обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской (Арцахской) Республики, начиная с 9:00 азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и зенитно-ракетные комплексы в направлении позиций Армии обороны НКР, в результате чего семеро военнослужащих получили ранения, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Около 15:00, по данным военного ведомства сепаратистов, на северо-западной части линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего был смертельно ранен один военнослужащий, а ранения различной степени получили еще восемь.

Позже там сообщили о смерти одного из раненых, таким образом с армянской стороны пока подтверждена гибель двух силовиков (контрактники Гурген Габриелян и Артур Хачатрян) и ранение 14. Также указано, что помимо позиций АО НКР, было атакован место постоянной дислокации одной из воинских частей.

"Принимаются меры по стабилизации ситуации с командованием российских войск, выполняющих миротворческую миссию в Республике Арцах", - добавляют при этом военные непризнанной республики.

В свою очередь, в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские формирования обстреляли позиции азербайджанской армии, в результате чего погиб от пулевого ранения срочник по имени Анар Казымов.

"Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района... Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты соответствующие меры", - говорилось в сообщении без иных подробностей.

Позже в ведомстве сообщили, что армянские формирования попытались захватить и соорудить боевые позиции на высоте Кырхкыз горного хребта, отделяющего некогда азербайджанонаселенные, а ныне лишь контролируемые с ноября 2020 года азербайджанской армией Кельбаджарский и Лачинский районы от подконтрольных НКР армянонаселенных районов к востоку.

"В результате ответной операции "Возмездие" была взята под контроль высота Кырхкыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В настоящее время нашими подразделениями ведутся инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в рамках операции было "уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований". Также Азербайджан признал авиаудар по воинской части в селе Верин Оратаг (Юхары Оратаг), находящегося вглубине территории, подконтрольной НКР в ее Мартакертском районе (согласно админделению Азербайджана - в Кельбаджарском районе).

"В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

При этом там подчеркивают "неизбежность демилитаризации" территорий, где временно размещены российские миротворцы, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение армянских формирований.

"Азербайджан неоднократно заявлял о том, что присутствие Вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана... вопреки трехстороннему заявлению [от 10 ноября 2020 года] является источником опасности. Минобороны заявляет, что, руководствуясь Конституцией, отныне любой террор и провокации, совершаемые на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресечены, а ответные меры будут еще более сокрушительными", - заявили там.

Отметим также, что ранее, 1 августа, в АО НКР заявили, что на ряде участков в северной и северо-западной части линии соприкосновения азербайджанские подразделения "пошли на провокацию, предприняв попытки перейти" ее, однако они были пресечены. Сперва заявлялось об отсутствии потерь с армянской стороны, однако затем было сообщено о ранении одного солдата по имени Альберт Бахшиян.

С азербайджанской стороны эта информация официально не комментировалась, однако в предыдущие два дня Минобороны страны неоднократно заявляло об обстрелах с армянской стороны, причем как со стороны формирований непризнанной НКР, так и с территории Армении.

В частности, 30 июля сообщалось об обстрелах позиций в районе села Демирчидам Кельбаджарского района и на участке границы в Лачинском районе, а в ночь на 31 июля - также и на границе в Кедабекском районе. Кроме того, говорилось об обстреле азербайджанских позиций с другой стороны Нагорного Карабаха - в направлении села Каджаван (Амиранлар), что возле подконтрольного НКР города Мартуни (Ходжавенд).

Напомним, что по итогам Второй Карабахской (Арцахской) войны, продолжавшейся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года Азербайджан смог отвоевать Гадрутский район непризнанной НКР и контролировавшийся ею город Шуша, а также оккупированные ею районы, расположенные между бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью, Арменией и Ираном, где до конфликта проживало азербайджанское население.

По итогам реализации трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года Азербайджан также получил без боевых действий контроль над территориями Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов за исключением коридора, связывающего подконтрольную НКР территорию с Арменией, который должен контролироваться российским миротворческим контингентом, который было согласновано разместить в Нагорном Карабахе.