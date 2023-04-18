Заради миру треба відмовитись від територіальних претензій - Пашинян

Прем'єр-міністр, виступаючи в парламенті, закликав визнати вірменські кордони станом на 1991 рік. На той момент територія Нагірного Карабаху офіційно входила до складу Азербайджанської РСР.

Про це Нікол Пашинян сказав у своему виступі.

Прем'єр зазначив, що насамперед необхідно врегулювати відносини з Азербайджаном та Туреччиною.

"Мир можливий, якщо в усіх наших міжнародних відносинах не лише сьогодні, а й на майбутнє ми чітко зафіксуємо, що визнаємо територію 29 800 кв. км Республікою Вірменія – територію Вірменської РСР, коли ми здобули незалежність у 1991 році. І в нас немає не лише жодних територіальних претензій від інших країн, але й ніколи не буде", – сказав Пашинян.

На його думку, мирний договір між Вірменією та Азербайджаном стане реальним, якщо всі визнають територіальну цілісність та зобов'язуються не пред'являти одна одній територіальних претензій.

За словами прем'єра, про це він домовився з президентом Азербайджану в жовтні 2022 року у Празі та Сочі, що було зафіксовано у публічних заявах.

Зазначимо, що Нагірний Карабах, або Арцах - регіон на Південному Кавказі, більшу його частину контролювала Нагірно-Карабаська Республіка, яку офіційно не визнала жодна держава, в тому числі Вірменія, яка надавала республіці військову допомогу.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та Нікол Пашинян 6 жовтня 2022 року провели переговори у Празі, за підсумками яких підтвердили свою прихильність Статуту Організації Об'єднаних Націй і Алма-Атинської декларації 1991 року, згідно з якими обидва визнають територіальну цілісність і суверенітет один одного.

У Нагірному Карабаху у липні-серпні 2022 року відбулося чергове загострення між силами Вірменії та Азербайджану. Тоді сторони також звинуватили одного в обстрілах.