У Вірменії заявили, що можуть ухвалити рішення про вихід з ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що питання виходу країни з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не вийшло з порядку денного.

Про це він заявив на пресконференції 22 травня, передає Armenpress.

За його словами, Вірменія де-юре вийде з ОДКБ, якщо усвідомить, що організація "покинула країну щодо виконання своїх зобов'язань".

"Говорячи про вихід з ОДКБ, я маю на увазі насамперед зобов'язання організації. Я б не сказав, що це питання зняте з порядку денного, тому що поки що є питання, які потрібно обговорити, і це питання обговорюється", - зазначив Пашинян.

Він додав, що рішення про вихід може бути прийняте і в тому випадку, якщо статус члена ОДКБ заважатиме обговоренню з іншими країнами безпеки закавказької республіки.

За словами Пашиняна, Вірменія могла б закуповувати військову техніку в інших країнах, але членство в ОДКБ закриває ці можливості.

"Нам казали: ви член ОДКБ, що з вами обговорювати?" - пояснив глава уряду.

Зауважимо, Арменія та Азейрбайджан вже давно не можуть дійти згоди через спірну територію - Нагірний Карабах. У Другій карабаській війні, яка тривала з 27 вересня по 10 листопада 2020 року, Збройні сили Азербайджану взяли під контроль 5 міст, 4 селища, 286 сіл і азербайджано-іранський кордон. В листопаді 2020 року президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали у форматі відеоконференції тристоронню заяву про повне припинення військових дій в регіоні нагірно-карабахського конфлікту.

Проте, в ніч з 12 на 13 вересня 2022 року відбулося загострення конфлікту: сторони звинуватили одне одного в провокаціях та обстрілах. На наступний день Вірменія звернулася до ОДКБ по військову допомогу у відновленні територіальної цілісності, але не отримала її.

6 жовтня під час переговорів у Празі за посередництва президента Франції Емманюеля Макрона та президента Європейської Ради Шарля Мішеля Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність і суверенітет один одного.