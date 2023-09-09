МИД Украины отреагировал на избрание нового лидера непризнанного Нагорного Карабаха

Министерство иностранных дел Украины осуждает избрание нового лидера самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха), которым стал Самвел Шахраманян. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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"МИД осуждает проведение так называемых "президентских выборов", которые состоялись 9 сентября на территории Карабаха (Азербайджанская Республика). Проведение этих так называемых "президентских выборов" противоречит нормам и принципам международного права, а их результаты ничтожны", - сказано в ней.

Отметим, что обычно выборы президента непризнанной НКР проходили путем всеобщего голосования, однако конституция этого государственного образования позволяет проведение выборов и парламентом, хотя полномочия избранного таким образом президента будут длиться не пять лет, а до завершения полномочий парламента.

Предыдущий карабахский лидер Араик Арутюнян, избранный в мае 2020 года, досрочно подал в отставку с 1 сентября. В свою очередь, кандидатура Шахраманяна стала единственной внесенной ему на замену – ее подали четыре из пяти фракций. В свою очередь кандидатура бывшего министра обороны самопровозглашенной республики Самвела Бабаяна от фракции "Единая родина" зарегистрирована не была. В итоге, по сообщениям СМИ, кандидатура Шахраманяна получила 22 голоса, еще один депутат проголосовал против, а остальные 10 не голосовали.

Подчеркнем, что замена лидера непризнанной НКР, которой ныне подконтрольна территория, фактически полностью окруженная после войны 2020 года подконтрольной Азербайджаном, произошла на фоне сообщений о стягивании азербайджанских войск в регион, в том числе к границам с Арменией, и заявлений руководства последней относительно намерения Азербайджана совершить "новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении".

В этом контексте примечательно, что МИД Украины не только в очередной раз заявил, что Украина выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах, но и подчеркнул, что выступает за урегулирование карабахского конфликта политико-дипломатическим путем. Впрочем, никаких других месседжей в нынешнем заявлении украинского министерства не содержится.