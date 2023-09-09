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МИД Украины отреагировал на избрание нового лидера непризнанного Нагорного Карабаха
Министерство иностранных дел Украины осуждает избрание нового лидера самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха), которым стал Самвел Шахраманян. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
"МИД осуждает проведение так называемых "президентских выборов", которые состоялись 9 сентября на территории Карабаха (Азербайджанская Республика). Проведение этих так называемых "президентских выборов" противоречит нормам и принципам международного права, а их результаты ничтожны", - сказано в ней.
Отметим, что обычно выборы президента непризнанной НКР проходили путем всеобщего голосования, однако конституция этого государственного образования позволяет проведение выборов и парламентом, хотя полномочия избранного таким образом президента будут длиться не пять лет, а до завершения полномочий парламента.
Предыдущий карабахский лидер Араик Арутюнян, избранный в мае 2020 года, досрочно подал в отставку с 1 сентября. В свою очередь, кандидатура Шахраманяна стала единственной внесенной ему на замену – ее подали четыре из пяти фракций. В свою очередь кандидатура бывшего министра обороны самопровозглашенной республики Самвела Бабаяна от фракции "Единая родина" зарегистрирована не была. В итоге, по сообщениям СМИ, кандидатура Шахраманяна получила 22 голоса, еще один депутат проголосовал против, а остальные 10 не голосовали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подчеркнем, что замена лидера непризнанной НКР, которой ныне подконтрольна территория, фактически полностью окруженная после войны 2020 года подконтрольной Азербайджаном, произошла на фоне сообщений о стягивании азербайджанских войск в регион, в том числе к границам с Арменией, и заявлений руководства последней относительно намерения Азербайджана совершить "новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении".
В этом контексте примечательно, что МИД Украины не только в очередной раз заявил, что Украина выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах, но и подчеркнул, что выступает за урегулирование карабахского конфликта политико-дипломатическим путем. Впрочем, никаких других месседжей в нынешнем заявлении украинского министерства не содержится.