МЗС України відреагувало на обрання нового лідера невизнаного Нагірного Карабаху

Міністерство закордонних справ України засуджує обрання нового лідера самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцаху), яким став Самвел Шахраманян. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

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"МЗС засуджує проведення так званих "президентських виборів", які відбулись 9 вересня на території Карабаху (Азербайджанська Республіка). Проведення цих так званих "президентських виборів" суперечить нормам і принципам міжнародного права, а їхні результати є нікчемними", - сказано у ній.

Зазначимо, що зазвичай вибори президента невизнаної НКР проходили шляхом загального голосування, однак конституція цього державного утворення дозволяє проведення виборів і парламентом, натомість повноваження обраного таким чином президента триватимуть не п'ять років, а до завершення повноважень парламенту.

Попередній карабаський лідер Араїк Арутюнян, обраний у травні 2020 року, достроково подав у відставку з 1 вересня. В свою чергу, кандидатура Шахраманяна стала єдиною внесеною йому на заміну - її подали чотири з п'яти фракцій. В свою чергу, кандидатура колишнього міністра оборони самопроголошеної республіки Самвела Бабаяна від фракції "Єдина батьківщина" зареєстрована не була. Зрештою, за повідомленнями ЗМІ, кандидатура Шахраманяна отримала 22 голоси, ще один депутат проголосував проти, інші 10 не голосували.

Підкреслимо, що заміна лідера невизнаної НКР, якій нині підконтрольна територія, фактично повністю оточена після війни 2020 року підконтрольною Азербайджаном, відбулася на фоні повідомлень про стягування азербайджанських військ до регіону, зокрема до кордонів з Вірменією, та заяв керівництва останньої щодо наміру Азербайджану здійснити "нову військову провокацію проти Нагірного Карабаху та Вірменії".

У цьому контексті примітно, що МЗС України не тільки вчергове заявило, що Україна висловлює підтримку суверенітету і територіальній цілісності Азербайджану в її міжнародно визнаних кордонах, а й наголосило, що виступає за врегулювання карабаського конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Втім, жодних інших меседжів у заяві українського міністерства немає.