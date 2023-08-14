В Армении погиб и.о. посла Украины: что известно о трагедии

Временный поверенный Украины в Армении Александр Сенченко, возглавлявший украинскую дипломатическую миссию в стране, погиб.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило "Европейской правде".

"Трагедия произошла в Армении", - подтвердили в министерстве.

В МВД Армении установили, что Сенченко утонул в озере Севан, 13 августа, около 20:17 по местному времени.

Спасатели получили сообщение о происшествии, но только смогли извлечь тело дипломата из глубины примерно 1,5 м и доставили его на берег на моторной лодке.

Прибывшим на место происшествия медикам осталось только констатировать смерть и.о. посла Украины в Армении.