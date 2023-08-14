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В Армении погиб и.о. посла Украины: что известно о трагедии
Временный поверенный Украины в Армении Александр Сенченко, возглавлявший украинскую дипломатическую миссию в стране, погиб.
Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило "Европейской правде".
"Трагедия произошла в Армении", - подтвердили в министерстве.
В МВД Армении установили, что Сенченко утонул в озере Севан, 13 августа, около 20:17 по местному времени.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Спасатели получили сообщение о происшествии, но только смогли извлечь тело дипломата из глубины примерно 1,5 м и доставили его на берег на моторной лодке.
Прибывшим на место происшествия медикам осталось только констатировать смерть и.о. посла Украины в Армении.