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Умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт: первая женщина на этой должности

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Мадлен Олбрайт. Фото: www.globallookpress.com

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает CNN.

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Олбрайт занимала должность госсекретаря США в 1997—2001 годах. Ее зачастую называли "борцом за демократию".

Она считала, что США для защиты мировых демократических ценностей должны использовать дипломатию, которая подкреплена применением силы. 

Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге. Гражданство США она поулчила в 1957 году. В администрации Джимми Картера работала под руководством советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского.

В 2022 году умер также известный действующий политик — в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66-м году жизни скончался председатель Европарламента Давид Сассоли.

Незадолго до смерти он призывал "установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ".

В конце 2021 году умер известный украинский политик — на 83-м году жизни скончался бывший киевский городской голова Александр Омельченко.

Автор:
Сергей Горелов